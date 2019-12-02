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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 39833 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107915 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Раде хотят увеличить количество пленарных заседаний в декабре

В Раде хотят увеличить количество пленарных заседаний в декабре

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины хотят добавить количество пленарных заседаний, выделив под них несколько дней с недели, посвященной заседанием комитетов. Об этом на брифинге после Согласительного совета заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Возможно, если будет воля депутатов, то следующая неделя будет комбинированный. Будем сочетать и на заседания комитетов будут некоторые дни выделены под заседание ВРУ", - сказал Разумков.

Добавим, согласно повестки дня Рады, размещенного на сайте ВРУ, с 9 по 13 декабря неделя предусмотрена лишь для работы народных депутатов в комитетах.

Напомним, в пятницу, 6 декабря, во время часа вопросов к правительству в Раде с отчетом выступит министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Украинские Национальные Новости

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