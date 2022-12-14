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У ПВК "Вагнер" окупанти завербували 23 тис. ув’язнених - Центр спротиву

У ПВК "Вагнер" окупанти завербували 23 тис. ув’язнених - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 454431 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Центр національного спротиву повідомляє, що завербованих у російських в’язницях "вагнерівців", яких нараховують 23 тисячі, окупанти кидають у бій і "використовують при штурмі як м’ясо", передає УНН.

Цитата

“Загалом окупанти завербували 23 тис. ув’язнених, яких використовують при штурмі як м’ясо. Причиною є те, що їх смерть не резонує в російського суспільства й тому дозволяє росіянам не думати про втрати”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що з ув’язнених формують штурмові загони, при штурмі використовують аеророзвідку, завдяки яким командири груп спостерігають за діями “підлеглих”.

При цьому, ці втрати не деморалізують ПВК “Вагнер”, адже кваліфікований особовий склад й керівництво не бере участь в штурмі, пише Центр спротиву.

“Водночас місцеве підпілля продовжує надавати дані щодо розміщення вагнерівців на тимчасово окупованих територіях, що дозволяє завдавати ударів по пунктах управління”, — йдеться в повідомленні.

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