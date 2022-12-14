В ЧВК "Вагнер" оккупанты завербовали 23 тыс. заключенных - Центр сопротивления

Цитата

“В общем оккупанты завербовали 23 тыс. заключенных, которых используют при штурме как мясо. Причиной является то, что их смерть не резонирует в русского общества и поэтому позволяет русским не думать о потерях”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что из заключенных формируют штурмовые отряды, при штурме используют аэроразведку, благодаря которым командиры групп наблюдают за действиями “подчиненных”.

При этом, эти потери не деморализуют ЧВК “Вагнер”, ведь квалифицированный личный состав и руководство не участвует в штурме, пишет Центр сопротивления.

“В то же время местное подполье продолжает предоставлять данные по размещению вагнеровцев на временно оккупированных территориях, что позволяет наносить удары по пунктам управления”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты усилили поиск партизан в Крыму - Центр сопротивления