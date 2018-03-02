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У ПСГ України залишилося менше 10 млрд куб. м газу

Київ • УНН

 • 12126 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 28 лютого зменшився до 9,985 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 115,72 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 28 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 12,43 млн куб. м, з Угорщини - 2,31 млн куб. м, з Польщі - 1,16 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 32%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна збільшила відбір газу з ПСГ до рекордних за два роки обсягів.

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