У ПСГ України залишилося менше 10 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 28 лютого зменшився до 9,985 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 115,72 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 28 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 12,43 млн куб. м, з Угорщини - 2,31 млн куб. м, з Польщі - 1,16 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 32%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна збільшила відбір газу з ПСГ до рекордних за два роки обсягів.