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У ProZorro оголосили перший тендер за кошти Світового банку

У ProZorro оголосили перший тендер за кошти Світового банку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. В системі ProZorro оголосили перший тендер за кошти Світового банку в Україні, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінекономрозвитку.

“6 квітня 2018 року в системі ProZorro оголосили перший тендер для проектів, що втілюються за кошти Світового банку. Тепер закупівлі відбуватимуться відкрито та їхній хід можна буде проконтролювати з моменту оголошення тендеру до підписання договору з переможцем”, — зазначили у МЕРТ.

У міністерстві нагадали, що у серпні 2017 року Світовий банк завершив перевірку функціоналу ProZorro. У результаті проведеної оцінки Світовий банк надав позитивний висновок щодо використання ProZorro за методами закупівель “Закупівлі у вільній торгівлі” та “Національні конкурсні торги”.

Зазначається, що міжнародні фінансові організації, включаючи Світовий банк, виділяють значні кошти на придбання товарів, послуг та робіт в рамках проектів, які вони фінансують в Україні. Деякі з цих закупівель відображаються на порталі prozorro.gov.ua, але через систему ProZorro до сьогодні вони не проводилися.

“Світовий банк виділяє гроші конкретним замовникам, наприклад міським чи обласним радам, тому цілком зрозуміле бажання обирати переможців тендерів прозоро і з максимальною конкуренцією”, — пояснили у МЕРТ.

У міністерстві додали, що кошти міжнародних донорів виділяються на ремонти доріг, закупівлі медичного обладнання тощо, але оскільки тендери не публічні, бізнесу важко їх знайти. З переходом цих закупівель у систему ProZorro зросте не лише прозорість і можливість контролю, але й конкуренція.

Нагадаємо, Світовий банк просить Україну визначиться з вирішенням питання створення соціального інспекторату.

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