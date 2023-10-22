У проєкті бюджету Німеччини на наступний рік бракує 5 млрд євро на військову підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У планованому проєкті бюджету Німеччини на 2024 рік не вистачає понад 5 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Про це повідомляє Bild із посиланням на конфіденційний документ Бундесверу, передає УНН.
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Зазначається, що гроші на військові потреби України виділяються з бюджету «загального фінансового управління». Мінфін Німеччини заклав на допомогу Києву 4 млрд євро на 2024 рік.
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«У розпорядженні BILD опинився документ, де наводиться розрахунок коштів, що виділяються. 3,1 млрд євро виділено на вже обіцяні раніше заходи допомоги, 770 млн євро зарезервовано для МЗС ФРН та його допомоги Україні. Таким чином, на нові військові проєкти у 2024 році залишається лише 120 млн. Однак потреба набагато вища: у Міністерстві оборони Німеччини очікують від Києва додаткових запитів щодо допомоги на 5,22 млрд євро», — пише видання.
У Міноборони Німеччини перераховується, на що потрібно виділити більше коштів. Зокрема, йдеться про 880 млн євро на системи ППО; 675 млн євро — на бронетехніку, 935 млн євро — на захисне екіпірування, 2,34 млрд євро — на ремонт, запасні частини та логістику.
Остаточний проєкт бюджету Німеччини на 2024 рік має бути ухвалений у середині листопада, до того, ймовірно, будуть йти напружені переговори, вважає Bild.
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