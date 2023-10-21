200 мільйонів євро допомоги від Німеччини спрямують на освіту, охорону здоров’я, відновлення водопостачання та мостів

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Німеччина надасть Україні додаткові 200 мільйонів євро на підтримку освіти, системи охорони здоров'я та питного водопостачання, а також на реконструкцію міст. Про це заявив уповноважений німецького уряду з питань відбудови України Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth) під час візиту до Києва, де брав участь у конференції щодо відновлення України.

Heute Morgen Ankunft in Kyiv. Habe mich sehr über das Wiedersehen mit meinem Vorgänger Botschafter @MJaegerT gefreut. Unsere UM‘in @SteffiLemke ist auf dem Weg zur wichtigen internationalen Umweltkonferenz und bei mir stehen Gespräche zum Wiederaufbau der #Ukraine an. pic.twitter.com/h0ZeGIewDx





За даними міністерства економічного співробітництва та розвитку в Берліні, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина виділила близько 1,1 мільярда євро на підтримку цивільного населення.

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