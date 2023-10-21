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200 миллионов евро помощи от Германии направят на образование, здравоохранение, восстановление водоснабжения и мостов

Киев • УНН

 • 208810 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Правительство Германии выделяет Киеву еще 200 миллионов евро на поддержку образования, здравоохранения и питьевого водоснабжения, а также на реконструкцию городов. Об этом сообщил заявил уполномоченный немецкого правительства по вопросам восстановления Украины Йохен Фласбарт, пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

200 миллионов евро помощи от Германии направят на образование, здравоохранение, восстановление водоснабжения и мостов

Детали

Германия предоставит Украине дополнительные 200 миллионов евро на поддержку образования, системы здравоохранения и питьевого водоснабжения, а также на реконструкцию городов. Об этом заявил уполномоченный немецкого правительства по вопросам восстановления Украины Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth) во время визита в Киев, где принимал участие в конференции по восстановлению Украины.

Heute Morgen Ankunft in Kyiv. Habe mich sehr über das Wiedersehen mit meinem Vorgänger Botschafter @MJaegerT gefreut. Unsere UM‘in @SteffiLemke ist auf dem Weg zur wichtigen internationalen Umweltkonferenz und bei mir stehen Gespräche zum Wiederaufbau der #Ukraine an. pic.twitter.com/h0ZeGIewDx

— Jochen Flasbarth (@JochenFlasbarth) 20 октября 2023 года



По данным министерства экономического сотрудничества и развития в Берлине, с момента полномасштабного вторжения России в Украину Германия выделила около 1,1 миллиарда евро на поддержку гражданского населения.

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