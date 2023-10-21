200 миллионов евро помощи от Германии направят на образование, здравоохранение, восстановление водоснабжения и мостов

Детали

Германия предоставит Украине дополнительные 200 миллионов евро на поддержку образования, системы здравоохранения и питьевого водоснабжения, а также на реконструкцию городов. Об этом заявил уполномоченный немецкого правительства по вопросам восстановления Украины Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth) во время визита в Киев, где принимал участие в конференции по восстановлению Украины.

Heute Morgen Ankunft in Kyiv. Habe mich sehr über das Wiedersehen mit meinem Vorgänger Botschafter @MJaegerT gefreut. Unsere UM‘in @SteffiLemke ist auf dem Weg zur wichtigen internationalen Umweltkonferenz und bei mir stehen Gespräche zum Wiederaufbau der #Ukraine an. pic.twitter.com/h0ZeGIewDx





По данным министерства экономического сотрудничества и развития в Берлине, с момента полномасштабного вторжения России в Украину Германия выделила около 1,1 миллиарда евро на поддержку гражданского населения.

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