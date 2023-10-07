Україні знадобиться до 15 млрд дол. на швидке відновлення - Прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Потреби для швидкої відбудови України залишаються на рівні до 15 млрд доларів, заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, якого цитує пресслужба уряду, передає УНН.
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«Потреби швидкої відбудови України залишаються на рівні до 15 млрд доларів. Цього року було профінансовано лише частину потреб, решта витрат переходять на 2024 рік», — заявив Шмигаль.
Деталі
Прем'єр-міністр також повідомив, що була переформатована робота Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України, і тепер до її керівного комітету входять союзники із країн G7 та Європейського Союзу.
Доповнення
Він також наголосив, що у 2023 року з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на різні програми відновлення було виділено 62,3 млрд грн.
Кошти були спрямовані, зокрема, на роботи на об’єктах енергетики, будівництво водогонів, будівництво та відновлення об’єктів інфраструктури, на експериментальний проект комплексного відновлення шести населених пунктів, а також місцевим бюджетам для реалізації проектів на об’єктах соціальної сфери та житлово-комунального господарства.
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