Уряд працює над пошуком кандидата на посаду міністра культури - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Кабінет міністрів все ще шукає кандидата на посаду міністра культури та інформаційної політики. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у парламенті, пише УНН.
У голови Кабміну під час години запитань до уряду в Раді поцікавилися, коли можна буде побачити кандидатуру на посаду голови Мінкульту.
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«Щодо Міністерства культури, ми проводимо роботу з пошуку відповідного кандидата», – заявив Шмигаль.
Нагадаємо
27 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка. Відставку міністра культури підтримав 321 нардеп.