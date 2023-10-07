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Уряд працює над пошуком кандидата на посаду міністра культури - Шмигаль

Київ • УНН

 • 750808 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Кабінет міністрів все ще шукає кандидата на посаду міністра культури та інформаційної політики. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у парламенті, пише УНН.

У голови Кабміну під час години запитань до уряду в Раді поцікавилися, коли можна буде побачити кандидатуру на посаду голови Мінкульту.

Цитата

«Щодо Міністерства культури, ми проводимо роботу з пошуку відповідного кандидата», – заявив Шмигаль.

Нагадаємо

27 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка. Відставку міністра культури підтримав 321 нардеп.

Українські Національні Новини

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