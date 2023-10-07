Украине понадобится до 15 млрд долл. на быстрое восстановление - Премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Потребности для быстрого восстановления Украины остаются на уровне до 15 млрд долларов, заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, которого цитирует пресс-служба правительства, передает УНН.
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«Потребности быстрого восстановления Украины остаются на уровне до 15 млрд долларов. В этом году была профинансирована лишь часть потребностей, остальные расходы переходят на 2024 год», - заявил Шмыгаль.
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Премьер-министр также сообщил, что была переформатирована работа многосторонней координационной платформы доноров для Украины, и теперь в ее руководящий комитет входят союзники из стран G7 и Европейского Союза.
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Он также подчеркнул, что в 2023 году из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на различные программы восстановления было выделено 62,3 млрд грн.
Средства были направлены, в частности, на работы на объектах энергетики, строительство водопроводов, строительство и восстановление объектов инфраструктуры, на экспериментальный проект комплексного восстановления шести населенных пунктов, а также местным бюджетам для реализации проектов на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.
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