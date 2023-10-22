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Нью-Йорк Таймс

В проекте бюджета Германии на следующий год не хватает 5 млрд евро на военную поддержку Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. В планируемом проекте бюджета Германии на 2024 год не хватает более 5 миллиардов евро на военную помощь Украине. Об этом сообщает Bild со ссылкой на конфиденциальный документ Бундесвера, передает УНН.

В проекте бюджета Германии на следующий год не хватает 5 млрд евро на военную поддержку Украины

Детали

Отмечается, что деньги на военные нужды Украины выделяются из бюджета «общего финансового управления». Минфин Германии заложил на помощь Киеву 4 млрд евро на 2024 год.

Цитата

«В распоряжении BILD оказался документ, где приводится расчет выделяемых средств. 3,1 млрд евро выделено на уже обещанные ранее меры помощи, 770 млн евро зарезервировано для МИД ФРГ и его помощи Украине. Таким образом, на новые военные проекты в 2024 году остается лишь 120 млн. Однако потребность гораздо выше: в Министерстве обороны Германии ожидают от Киева дополнительных запросов о помощи на 5,22 млрд евро», — пишет издание.

В Минобороны Германии перечисляется, на что нужно выделить больше средств. В частности, речь идет о 880 млн евро на системы ПВО; 675 млн евро — на бронетехнику, 935 млн евро — на защитную экипировку, 2,34 млрд евро — на ремонт, запасные части и логистику.

Окончательный проект бюджета Германии на 2024 год должен быть принят в середине ноября, до того, вероятно, будут идти напряженные переговоры, считает Bild.

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