У Президента хочуть створити свій законопроект про СБУ

"Минулого року був прийнятий закон про нацбезпеку, відповідно до якого ми повинні прийняти новий закон про СБУ. Цей закон повинен передбачати, окрім позбавлення СБУ невластивих функцій, наприклад, розслідування злочинів, крім деяких – як тероризм чи загроза у сфері безпеки і оборони, а також він повинен передбачати посилення цивільного контролю, зокрема парламентського контролю, за спецслужбою. Необхідно доопрацювати цей законопроект і входити в парламент із новою редакцією закону про Службу безпеки", - зазначив Рябошапка.

За його словами, просто ліквідувати указом Президента чи рішенням голови Служби безпеки України так зване Управління-К неможливо, оскільки є декілька законів, які передбачають його як структурний підрозділ СБУ.

"Тобто в будь-якому випадку необхідно вносити зміни в закон, але є сенс це робити у вигляді нової редакції закону", - наголосив чиновник.

При цьому він додав, що проблему треба вирішувати комплексно.

Також він наголосив, що раніше Головне управління СБУ по боротьбі з оргзлочинністю часто займалось невластивими їй функціями, в результаті чого страждали громадяни і бізнес. З призначенням нового голови Служби, як зазначив Рябошапка, ця практика буде припинена.

Нагадаємо, перший заступник голови Служби безпеки України і в.о. голови СБУ Іван Баканов заявив під час брифінгу, що очолить спецслужбу, якщо Верховна Рада погодить його кандидатуру.