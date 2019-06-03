Баканов прокоментував можливість призначення його головою СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Перший заступник голови Служби безпеки України і в.о. голови СБУ Іван Баканов заявив під час брифінгу, що очолить спецслужбу, якщо Верховна Рада погодить його кандидатуру, передає кореспондент УНН.
"Від мене це питання не залежить, воно залежить, у тому числі, від Верховної Ради України, якщо ВР затвердить мою кандидатуру, то, відповідно, я буду головою СБУ", - сказав Баканов, відповідаючи на питання журналіста, чи планує він очолити СБУ.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський висунув вимогу т.в.о. голови Служби безпеки України Івана Баканова за два тижні відзвітувати про перші результати роботи.
Раніше Баканов назвав задачі, поставлені Зеленським перед СБУ.
Нагадаємо, Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ 22 травня.