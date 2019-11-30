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У Празі запалили різдвяну ялинку

У Празі запалили різдвяну ялинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Старомістькій площі в Празі запалилися вогні на головній різдвяній ялинці країни. За урочистим моментом спостерігало кілька тисяч городян і туристів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міжнародне радіо Праги.

Світлове шоу - гра світлових гірлянд, що супроводжується музикою, повторюється щогодини.

На історичній Старомістькій площі в Празі встановлена 22-метрова різдвяна ялинка, привезена з міста Семели в Ліберецькому краї.

Одночасно із запаленням вогнів на ялинці на Старомістькій площі офіційно відкрився різдвяний базар.

Нагадаємо, у Києві розпочали монтаж головної новорічної ялинки на Софійській площі.

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