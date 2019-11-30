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У Києві розпочали монтаж головної новорічної ялинки на Софійській площі

У Києві розпочали монтаж головної новорічної ялинки на Софійській площі

Київ • УНН

 • 20916 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Софійській площі у Києві у суботу розпочався монтаж головної новорічної ялинки. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Для монтажу ялинки привезуть 400 сосен, раніше повідомили у ДП "Радомишльське лісомисливське господарство".

"Було замовлення на 400 сосен різних розмірів: від 1 до 4 метрів. У четвер-п’ятницю сосни планується відправити до Києва", - розповіли на підприємстві.

Нагадаємо, більшість киян виступають проти цільної новорічної ялинки через небажання спилювати дерево.

Як повідомляв УНН, цього року тематика святкового оформлення Софійської площі, де встановлять новорічну ялинку, буде присвячена казці "Лускунчик".

Раніше повідомлялося, що монтаж головної новорічної ялинки в Києві розпочнеться 5 грудня.

На День Святого Миколая у Києві засвітяться всі новорічні ялинки.

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