У правлячій партії Грузії звинуватили мережу McDonald's у ЛГБТ-пропаганді
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У правлячій партії Грузії звинуватили у ЛГБТ-пропаганді мережу McDonald's, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".
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Телеканал "Імеді" перед цим повідомив, що в дитячому наборі Happy Meal виявили книжку, в якій розповідається про британського музиканта Елтона Джона, шлюб з Девідом Фернішем та їхні діти.
"Завдання ворогів Грузії, учасників змови проти Грузії сьогодні – створення нових та нових вогнищ протистояння. Дуже шкода, якщо McDonald's включений до цієї боротьби", – сказав віце-спікер парламенту Гія Вольський.
Раніше навесні "Мрія" звинуватила McDonald's у цілеспрямованій дезінформації після того, як ресторан розмістив банери з написом "Сьогодні в Грузії понад 235 тисяч сімей з дітьми живуть у злиднях". Банери після скандалу зняли.
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