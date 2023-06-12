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У правлячій партії Грузії звинуватили мережу McDonald's у ЛГБТ-пропаганді

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. У правлячій партії Грузії звинуватили у ЛГБТ-пропаганді мережу McDonald's, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".

У правлячій партії Грузії звинуватили мережу McDonald's у ЛГБТ-пропаганді

Деталі

Телеканал "Імеді" перед цим повідомив, що в дитячому наборі Happy Meal виявили книжку, в якій розповідається про британського музиканта Елтона Джона, шлюб з Девідом Фернішем та їхні діти.

"Завдання ворогів Грузії, учасників змови проти Грузії сьогодні – створення нових та нових вогнищ протистояння. Дуже шкода, якщо McDonald's включений до цієї боротьби", – сказав віце-спікер парламенту Гія Вольський.

Раніше навесні "Мрія" звинуватила McDonald's у цілеспрямованій дезінформації після того, як ресторан розмістив банери з написом "Сьогодні в Грузії понад 235 тисяч сімей з дітьми живуть у злиднях". Банери після скандалу зняли.

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