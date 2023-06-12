В правящей партии Грузии обвинили сеть McDonald's в ЛГБТ-пропаганде

Детали

Телеканал "Имеди" перед этим сообщил, что в детском наборе Happy Meal обнаружили книгу, в которой рассказывается о британском музыканте Элтоне Джоне, браке с Дэвидом Фернишем и их детях.

"Задача врагов Грузии, участников заговора против Грузии сегодня – создание новых и новых очагов противостояния. Очень жаль, если McDonald's включен в эту борьбу", – сказал вице-спикер парламента Гия Вольский.

Ранее весной "Мечта" обвинила McDonald's в целенаправленной дезинформации после того, как ресторан разместил баннеры с надписью "Сегодня в Грузии более 235 тысяч семей с детьми живут в нищете". Баннеры после скандала сняли.

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