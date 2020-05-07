У працівника Дніпропетровської ОДА виявили коронавірус, ще понад 50 очікують результати тестів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. В одного з працівників Дніпропетровської облдержадміністрації була лабораторно підтверджена коронавірусна інфекція. Нині результатів ПЛР-тесту на самоізоляції очікують контактні особи. Про це повідомив очільник області Олександр Бондаренко, передає УНН.
“В одного зі співробітників Дніпропетровської ОДА був лабораторно підтверджений COVID-19. Нині результатів ПЛР-тесту очікують ще понад 50 працівників, які контактували з хворим. Наразі максимальна кількість співробітників облдержадміністрації переведена у віддалений режим роботи. Серед них і контактні особи”, — повідомив Бондаренко.
Голова облдержадміністрації додав, що його ПЛР-тест вже готовий і він негативний.
Бондаренко ще раз закликав мешканців регіону дотримуватися правил карантину та берегти себе.
Нині на Дніпропетровщині — 624 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Загалом в Україні захворіли понад 13,6 тис людей.
Як повідомляв УНН, в Україні вже 13 691 випадок COVID-19, з них 340 летальних.