У работника Днепропетровской ОГА обнаружили коронавирус, еще более 50 ожидают результаты тестов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. У одного из сотрудников Днепропетровской облгосадминистрации была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Сейчас результатов ПЦР-теста на самоизоляции ожидают контактные лица. Об этом сообщил глава области Александр Бондаренко, передает УНН.
"У одного из сотрудников Днепропетровской ОГА был лабораторно подтвержден COVID-19. Сейчас результатов ПЦР-теста ожидают еще более 50 работников, контактировавших с больным. Сейчас максимальное количество сотрудников облгосадминистрации переведено в отдаленный режим работы. Среди них и контактные лица", - сообщил Бондаренко.
Глава облгосадминистрации добавил, что его ПЦР-тест уже готов и он отрицательный.
Бондаренко еще раз призвал жителей региона соблюдать правила карантина и беречь себя.
Сейчас в Днепропетровской области - 624 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в Украине заболели более 13,6 тыс. человек.
Как сообщал УНН, в Украине уже 13 691 случай COVID-19, из них 340 летальных.