У поїзді із Москви вилучили понад 40 пакунків контрабандних книг із РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У поїзді, що прибув із Москви прикордонники виявили понад сорок пакунків книг та журналів російських авторів та видань. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держприкордонслужбу України.
"Ввечері 28 січня в пункт контролю "Хутір-Михайлівський" прибув поїзд із Москви. Оглядаючи вагони правоохоронці виявили більше сорока пакунків із книгами та журналами. Встановлено, що друковану продукцію російських авторів та видань, в конструктивних порожнинах одного з вагонів, приховали двоє провідників – громадяни Молдови", - йдеться у повідомленні.
Наразі товари передано співробітникам компетентних правоохоронних органів.
Нагадаємо, Держкомтелерадіо відмовив ТОВ "ЯКАБУ ТРЕЙД" у видачі дозволів на ввезення в Україну книг, виготовлених в Росії, через ознаки пропаганди держави-агресора.