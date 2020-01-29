В поезде из Москвы изъяли более 40 пакетов контрабандных книг из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В поезде, который прибыл из Москвы пограничники обнаружили более сорока пакетов книг и журналов российских авторов и изданий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
"Вечером 28 января в пункт контроля "Хутор Михайловский" прибыл поезд из Москвы. Осматривая вагоны правоохранители обнаружили более сорока пакетов с книгами и журналами. Установлено, что печатную продукцию российских авторов и изданий, в конструктивных полостях одного из вагонов, скрыли двое проводников - граждане Молдовы", - говорится в сообщении.
Сейчас товары переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов.
Напомним, Госкомтелерадио отказал ООО "ЯКАБУ ТРЕЙД" в выдаче разрешений на ввоз в Украину книг, изготовленных в России, из-за признаков пропаганды государства-агрессора.