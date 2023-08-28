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У Полтаві та області скасували святкування першого вересня — ОВА

У Полтаві та області скасували святкування першого вересня — ОВА

Київ • УНН

 • 565818 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Полтавській області скасували святкування першого вересня. Про це повідомив голова Обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, пише УНН.

Цитата

“На Полтавщині заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року” — написав Дмитро Лунін у телеграмі.

Деталі

Цьогорічї на Полтавщині не проводитимуть традиційних шкільних лінійок і не святкуватимуть Перший дзвоник першокласники. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.

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