У Полтаві та області скасували святкування першого вересня — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Полтавській області скасували святкування першого вересня. Про це повідомив голова Обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, пише УНН.
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“На Полтавщині заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року” — написав Дмитро Лунін у телеграмі.
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Цьогорічї на Полтавщині не проводитимуть традиційних шкільних лінійок і не святкуватимуть Перший дзвоник першокласники. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.
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