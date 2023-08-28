В Полтаве и области отменили празднование первого сентября - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Полтавской области отменили празднование первого сентября. Об этом сообщил председатель Областной военной администрации Дмитрий Лунин, пишет УНН.
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"На Полтавщині заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року" — написав Дмитро Лунін у телеграмі.
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Цьогорічї на Полтавщині не проводитимуть традиційних шкільних лінійок і не святкуватимуть Перший дзвоник першокласники. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.
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