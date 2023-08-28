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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:40 • 101206 просмотра

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13 марта, 13:25 • 86874 просмотра

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В Полтаве и области отменили празднование первого сентября - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. В Полтавской области отменили празднование первого сентября. Об этом сообщил председатель Областной военной администрации Дмитрий Лунин, пишет УНН.

Цитата

"На Полтавщині заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року" — написав Дмитро Лунін у телеграмі.

Деталі

Цьогорічї на Полтавщині не проводитимуть традиційних шкільних лінійок і не святкуватимуть Перший дзвоник першокласники. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.

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