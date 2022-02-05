У Полтаві чоловік вдарив ножем двох відвідувачів у ТЦ, один - помер на місці

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 60059 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 103296 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 110568 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 138250 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 144600 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 121862 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 138004 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168584 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180056 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215861 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 228284 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 308737 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 85812 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 63022 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 84887 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 308697 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 228257 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 313212 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 430846 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 681123 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 26805 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 84887 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 105467 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 142411 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 166906 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

У Полтаві чоловік вдарив ножем двох відвідувачів у ТЦ, один - помер на місці

У Полтаві чоловік вдарив ножем двох відвідувачів у ТЦ, один - помер на місці

Київ • УНН

 • 27151 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Полтаві під час конфлікту у ТЦ чоловік вдарив ножем двох відвідувачів, один з них помер на місці - іншому надають допомогу, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Полтавській області.

Деталі

Правоохоронці отримали повідомлення від лікарів про поранення чоловіка в одному з торгівельних центрів, розташованих по проспекту Миру. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

За попередньою версією слідства, у торговому центрі виник конфлікт між відвідувачами. Один із учасників конфлікту наніс ножові поранення двом чоловікам. Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень один чоловік помер на місці. Іншому надається медична допомога. Особою, що обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, є чоловік, 1959 року народження. Вирішується питання щодо затримання фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочате кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) та частини 3 статті 15 і частини 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та мотиви злочину з'ясовує слідство.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ударив ножем у груди: у Львові чоловік вбив квартиранта у новорічну ніч

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70