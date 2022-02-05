У Полтаві чоловік вдарив ножем двох відвідувачів у ТЦ, один - помер на місці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Полтаві під час конфлікту у ТЦ чоловік вдарив ножем двох відвідувачів, один з них помер на місці - іншому надають допомогу, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Полтавській області.
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Правоохоронці отримали повідомлення від лікарів про поранення чоловіка в одному з торгівельних центрів, розташованих по проспекту Миру. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.
За попередньою версією слідства, у торговому центрі виник конфлікт між відвідувачами. Один із учасників конфлікту наніс ножові поранення двом чоловікам. Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень один чоловік помер на місці. Іншому надається медична допомога. Особою, що обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, є чоловік, 1959 року народження. Вирішується питання щодо затримання фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочате кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) та частини 3 статті 15 і частини 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та мотиви злочину з'ясовує слідство.
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