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15 марта, 19:03 • 105656 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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В Полтаве мужчина ударил ножом двух посетителей в ТЦ, один - скончался на месте

В Полтаве мужчина ударил ножом двух посетителей в ТЦ, один - скончался на месте

Киев • УНН

 • 27151 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Полтаве во время конфликта в ТЦ мужчина ударил ножом двух посетителей, один из них умер на месте - другому оказывают помощь, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Полтавской области.

Детали

Правоохранители получили сообщение от врачей о ранении мужчины в одном из торговых центров, расположенных по проспекту Мира. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

По предварительной версии следствия, в торговом центре возник конфликт между посетителями. Один из участников конфликта нанес ножевые ранения двум мужчинам. В результате полученных телесных повреждений один мужчина скончался на месте. Другому оказывается медицинская помощь. Лицом, которое обоснованно подозревается в совершении преступления является мужчина, 1959 года рождения. Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, начато уголовное производство по квалифицирующим признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) и части 3 статьи 15 и части 1 статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и мотивы преступления выясняет следствие.

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