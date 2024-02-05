У Польщі попередили про активізацію військової авіації на сході країни
Київ • УНН
Польща попереджає про можливу активізацію військової авіації поблизу своїх східних кордонів з Росією, Білоруссю та Україною з 5 лютого по 5 березня у відповідь на загрозливу ситуацію.
Оперативне командування Збройних Сил Польщі попередило про можливу активізацію військової авіації на сході країни, поблизу кордонів з Росією, Білоруссю та Україною, повідомляє УНН з посиланням на інформацію оприлюднену військовими.
Активізація остерігатиметься у період з 5 лютого по 5 березня.
Агентство аеронавігаційного обслуговування Польщі 2 лютого попередило цивільних користувачів повітряного простору про "можливу активізацію військової авіації у східному напрямку у відповідь на загрозливу ситуацію на східному кордоні".
В Оперативному командуванні звертають увагу, що навігаційні попередження пов'язані із забезпеченням національної безпеки і є звичайними повідомленнями у випадках, коли необхідно забезпечити безпеку руху в повітряному просторі Польщі.
Нагадаємо, за останні тижні польські військові декілька разів піднімала у повітря винищувачі F-16.
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