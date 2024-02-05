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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  306051 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  270302 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  267742 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  224100 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  182026 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Голубь, пойманный в Мумбаи в прошлом году, был выпущен на волю после того, как на его крыльях были обнаружены китайские символы, что стало поводом для расследования.

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Основатель Amazon Джефф Безос продаст акций компании на сумму около 8,6 миллиарда долларов до января 2025 года.

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Безос намерен продать до 50 миллионов акций Amazon в течение года

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Министерство образования Литвы предложило увеличить срок изучения литовского языка украинцами, бежавшими в Литву во время войны, с двух до трех лет.

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Король Великобритании публично посетил местную церковь после перенесенной операции.

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Искусственный интеллект в симуляции военных конфликтов склоняется к нанесению ядерного удара

Во время симуляций военных игр ИИ был склонен к нанесению ядерных ударов, что подчеркивает необходимость обеспечения безопасного и ответственного развития.

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Искусственный интеллект в симуляции военных конфликтов склоняется к нанесению ядерного удара

В Саудовской Аравии стартовала Всемирная оборонная выставка

В Эр-Рияде началась вторая Всемирная выставка вооружений, на которой представлены последние новинки оборонной промышленности от более чем 750 компаний из 65 стран мира.

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В Саудовской Аравии стартовала Всемирная оборонная выставка

Тайвань ввел санкции против российской компании, которая завозила в рф тайваньские станки, для возможного производства оружия

Власти Тайваня наложили санкции на российскую компанию iMachine по подозрению в экспорте высокотехнологичных тайваньских машин в Россию через третьи страны, которые могут быть использованы для производства оружия.

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Тайвань ввел санкции против российской компании, которая завозила в рф тайваньские станки, для возможного производства оружия