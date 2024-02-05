В Польше предупредили об активизации военной авиации на востоке страны

Оперативное командование Вооруженных Сил Польши предупредило о возможной активизации военной авиации на востоке страны, вблизи границ с Россией, Беларусью и Украиной, сообщает УНН со ссылкой на информацию обнародованную военными.

Активизация будет остерегаться в период с 5 февраля по 5 марта.

Агентство аэронавигационного обслуживания Польши 2 февраля предупредило гражданских пользователей воздушного пространства о "возможной активизации военной авиации в восточном направлении в ответ на угрожающую ситуацию на восточной границе".

В Оперативном командовании обращают внимание, что навигационные предупреждения связаны с обеспечением национальной безопасности и являются обычными сообщениями в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность движения в воздушном пространстве Польши.

Напомним, за последние недели польские военные несколько раз поднимали в воздух истребители F-16.

Польша подняла в воздух четыре самолета F-16 из-за ракетного обстрела россией Украины