У Польщі затримали українського грабіжника-професіонала

Повідомляється, що крадіжка сталася у салоні в одному із варшавських торговельних центрів у ніч з 27 на 28 листопада 2017 року. За даними слідчих, злодій ще під час відкриття комплексу сховався в туалеті. Відразу після закриття він заліз до вентиляційної шахти у підвісній стелі, звідки проповз до технічного приміщення ювелірної крамниці. Всередину він спустився по мотузці, дістав зі столу ключ до сейфа, у якому знайшов біжутерію та годинники на суму приблизно 163 тисячі євро. Потім по мотузці він повернувся у вентиляційну шахту, де до ранку чекав на відкриття торговельного центру, після чого покинув комплекс з рюкзаком, повним золота.



У технічному приміщенні крамниці не було камер відеоспостереження. Єдиним слідом, який залишився після грабіжника, була мотузка.



Поліцейські, завдяки камерам відеоспостереження у торговельному центрі встановили, що мотузка, яку використав злодій, була придбана за день у тому самому комплексі. Камера зареєструвала зображення цієї людини, - повідомив Роберт Шумята з Районної комендатури поліції у Варшаві.



Пошук зловмисника міг би закінчитися нічим, якби не робота криміналістів, які вивчили кількаметрову мотузку, знайдену у технічному приміщенні ювелірної крамниці.



"Криміналісти дослідили сліди ДНК з мотузки. Результати аналізу ввели до системи і виявилося, що це та сама особа, з тими самим слідами ДНК, яка попереднього року у Німеччині вчинила крадіжку зі зломом у ювелірній крамниці, і її розшукують на підставі Європейського ордера на арешт", - сказав Шумята.



Злочинця затримали тільки за півроку після гучної крадіжки. Його арештували польські прикордонники у пункті пропуску в Гребенному, коли він переходив кордон з України до Польщі. 33-річному українцю за крадіжку зі зламом загрожує до 10 років позбавлення волі.



Як повідомляв УНН, у польському Лешноволі прикордонники затримали дев'ять нелегальних іммігрантів з Азії, яких в багажнику автомобіля перевозив громадянин України.