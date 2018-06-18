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У Польщі затримали українського грабіжника-професіонала

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КИЇВ. 18 червня. УНН. У Польщі затримали 33-річного громадянина України, який виніс із сейфа крамниці ювелірних виробів біжутерію на суму 700 тисяч злотих (понад 163 тисячі євро), передає УНН з посиланням на "Польське Радіо".

Повідомляється, що крадіжка сталася у салоні в одному із варшавських торговельних центрів у ніч з 27 на 28 листопада 2017 року. За даними слідчих, злодій ще під час відкриття комплексу сховався в туалеті. Відразу після закриття він заліз до вентиляційної шахти у підвісній стелі, звідки проповз до технічного приміщення ювелірної крамниці. Всередину він спустився по мотузці, дістав зі столу ключ до сейфа, у якому знайшов біжутерію та годинники на суму приблизно 163 тисячі євро. Потім по мотузці він повернувся у вентиляційну шахту, де до ранку чекав на відкриття торговельного центру, після чого покинув комплекс з рюкзаком, повним золота.

У технічному приміщенні крамниці не було камер відеоспостереження. Єдиним слідом, який залишився після грабіжника, була мотузка.

Поліцейські, завдяки камерам відеоспостереження у торговельному центрі встановили, що мотузка, яку використав злодій, була придбана за день у тому самому комплексі. Камера зареєструвала зображення цієї людини, - повідомив Роберт Шумята з Районної комендатури поліції у Варшаві.

Пошук зловмисника міг би закінчитися нічим, якби не робота криміналістів, які вивчили кількаметрову мотузку, знайдену у технічному приміщенні ювелірної крамниці.

"Криміналісти дослідили сліди ДНК з мотузки. Результати аналізу ввели до системи і виявилося, що це та сама особа, з тими самим слідами ДНК, яка попереднього року у Німеччині вчинила крадіжку зі зломом у ювелірній крамниці, і її розшукують на підставі Європейського ордера на арешт", - сказав Шумята.

Злочинця затримали тільки за півроку після гучної крадіжки. Його арештували польські прикордонники у пункті пропуску в Гребенному, коли він переходив кордон з України до Польщі. 33-річному українцю за крадіжку зі зламом загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, у польському Лешноволі прикордонники затримали дев'ять нелегальних іммігрантів з Азії, яких в багажнику автомобіля перевозив громадянин України.

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