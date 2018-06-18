В Польше задержали украинского грабителя-профессионала

Сообщается, что кража произошла в салоне в одном из варшавских торговых центров в ночь с 27 на 28 ноября 2017 года. По данным следователей, вор еще во время открытия комплекса скрылся в туалете. Сразу после закрытия он залез в вентиляционную шахту в подвесном потолке, откуда прополз к техническому помещения ювелирного магазина. Внутрь он спустился по веревке, достал из стола ключ к сейфу, в котором нашел бижутерию и часы на сумму примерно 163 000 евро. Затем по веревке он вернулся в вентиляционную шахту, где до утра ждал открытия торгового центра, после чего покинул комплекс с рюкзаком, полным золота.



В техническом помещении магазина не было камер видеонаблюдения. Единственным следом, который остался после грабителя, была веревка.



Полицейские, благодаря камерам видеонаблюдения в торговом центре установили, что веревка, которую использовал вор, была приобретена за день в том же комплексе. Камера зарегистрировала изображение этого человека, - сообщил Роберт Шумята с Районной комендатуры полиции в Варшаве.



Поиск злоумышленника мог бы закончиться ничем, если бы не работа криминалистов, которые изучили несколькометровую веревку, найденную в техническом помещении ювелирного магазина.



"Криминалисты исследовали следы ДНК из веревки. Результаты анализа ввели в систему и оказалось, что это тот же человек, с теми же следами ДНК, который в прошлом году в Германии совершил кражу со взломом в ювелирном магазине, и его разыскивают на основании Европейского ордера на арест", - сказал Шумята.



Преступника задержали только через полгода после громкой кражи. Его арестовали польские пограничники в пункте пропуска в Гребенном, когда он переходил границу из Украины в Польшу. 33-летнему украинцу за кражу со взломом грозит до 10 лет лишения свободы.



Как сообщал УНН, в польском Лешноволе пограничники задержали девять нелегальных иммигрантов из Азии, которых в багажнике автомобиля перевозил гражданин Украины.