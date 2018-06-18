В Польше задержали украинского грабителя-профессионала
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Польше задержали 33-летнего гражданина Украины, который вынес из сейфа магазина ювелирных изделий бижутерию на сумму 700 000 злотых (более 163 000 евро), передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Сообщается, что кража произошла в салоне в одном из варшавских торговых центров в ночь с 27 на 28 ноября 2017 года. По данным следователей, вор еще во время открытия комплекса скрылся в туалете. Сразу после закрытия он залез в вентиляционную шахту в подвесном потолке, откуда прополз к техническому помещения ювелирного магазина. Внутрь он спустился по веревке, достал из стола ключ к сейфу, в котором нашел бижутерию и часы на сумму примерно 163 000 евро. Затем по веревке он вернулся в вентиляционную шахту, где до утра ждал открытия торгового центра, после чего покинул комплекс с рюкзаком, полным золота.
В техническом помещении магазина не было камер видеонаблюдения. Единственным следом, который остался после грабителя, была веревка.
Полицейские, благодаря камерам видеонаблюдения в торговом центре установили, что веревка, которую использовал вор, была приобретена за день в том же комплексе. Камера зарегистрировала изображение этого человека, - сообщил Роберт Шумята с Районной комендатуры полиции в Варшаве.
Поиск злоумышленника мог бы закончиться ничем, если бы не работа криминалистов, которые изучили несколькометровую веревку, найденную в техническом помещении ювелирного магазина.
"Криминалисты исследовали следы ДНК из веревки. Результаты анализа ввели в систему и оказалось, что это тот же человек, с теми же следами ДНК, который в прошлом году в Германии совершил кражу со взломом в ювелирном магазине, и его разыскивают на основании Европейского ордера на арест", - сказал Шумята.
Преступника задержали только через полгода после громкой кражи. Его арестовали польские пограничники в пункте пропуска в Гребенном, когда он переходил границу из Украины в Польшу. 33-летнему украинцу за кражу со взломом грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, в польском Лешноволе пограничники задержали девять нелегальных иммигрантов из Азии, которых в багажнике автомобиля перевозил гражданин Украины.