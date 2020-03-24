У Польщі засудили трьох радикалів за підпал Угорського товариства культури на Закарпатті

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Суд у Кракові засудив трьох колишніх правих активістів "Фаланґи та Стшельца" за спробу підпалити угорський культурний центр в Ужгороді. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"У лютому 2018 року двоє виконавців намагалися підпалити будівлю Угорського товариства культури в Ужгороді. Один з них кинув пляшку з коктейлем Молотова, інший відеофіксував підпал. У межах розпочатого кримінального провадження СБ України здійснило комплекс оперативно-розшукових заходів. Співробітники спецслужби встановили причетність до підпалу будівлі двох громадян Польщі, які входять до праворадикальної організації "Фаланга", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що учасники цієї структури брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків угруповань "ЛНР" і "ДНР".

Так, українські правоохоронці ідентифікували цих людей через камери відеоспостереження, встановили мобільні телефони, з яких вони координували свої дії, автозаправну станцію, де вони купували пальне для підпалу, коли перетнули кордон з Україною.

Під час досудового слідства було встановлено, що організував підпал третій учасник польської праворадикальної структури.

Усі матеріали українська сторона передала через Генеральну прокуратуру України до Генеральної прокуратури Польщі.

Польські правоохоронці затримали трьох зловмисників. Суд у Кракові визнав фігурантів винними у вчиненні злочину. Організатора засуджено до трьох років позбавлення волі, виконавців до менших термінів.

Нагадаємо, слідство повідомило подробиці підпалу Товариства угорської культури.

Як повідомлялося в УНН, підозрюваних у підпалі Товариства угорської культури судитимуть за тероризм, які 27 лютого 2018 року підпалили офіс Товариства угорської культури в Ужгороді.

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