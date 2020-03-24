В Польше осудили трех радикалов за поджог Венгерского общества культуры на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Суд в Кракове приговорил трех бывших правых активистов "Фалангы и Стшельца" за попытку поджечь венгерский культурный центр в Ужгороде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В феврале 2018 года двое исполнителей пытались поджечь здание Венгерского общества культуры в Ужгороде. Один из них бросил бутылку с коктейлем Молотова, другой фиксировал на видео поджог. В рамках начатого уголовного производства СБ Украины осуществило комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники спецслужбы установили причастность к поджогу здания двух граждан Польши, которые входят в праворадикальную организацию "Фаланга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники этой структуры участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков группировок "ЛНР" и "ДНР".
Так, украинские правоохранители идентифицировали этих людей через камеры видеонаблюдения, установили мобильные телефоны, с которых они координировали свои действия, автозаправочную станцию, где они покупали горючее для поджога, когда пересекли границу с Украиной.
Во время досудебного следствия было установлено, что организовал поджог третий участник польской праворадикальной структуры.
Все материалы украинская сторона передала через Генеральную прокуратуру Украины в Генеральную прокуратуру Польши.
Польские правоохранители задержали трех злоумышленников. Суд в Кракове признал фигурантов виновными в совершении преступления. Организатор приговорен к трем годам лишения свободы, исполнителей - к меньшим срокам.
Напомним, следствие сообщило подробности поджога Общества венгерской культуры.
Как сообщалось в УНН, подозреваемых в поджоге Общества венгерской культуры будут судить за терроризм, которые 27 февраля 2018 года подожгли офис Общества венгерской культуры в Ужгороде.