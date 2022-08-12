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У Польщі запустили програму додаткової підтримки українських біженців, які мають «Карту поляка»

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Польщі запущена програма додаткової підтримки тих, хто мав або має «Карту поляка». Спільною умовою для участі у програмі – біженець має виїхати з України після 24 лютого 2022 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на організаторів програми допомоги Pomoc Polakom z Ukrainy.

У Польщі запустили програму додаткової підтримки українських біженців, які мають «Карту поляка»

Програма реалізується Асоціацією “Wspólnota Polska”, Фондом “Wolność i Demokracja” та Фондом “Pomoc Polakom na Wschodzie” за підтримки уряду країни.

В рамках програми учасники можуть розраховувати на матеріальну допомогу (1505 злотих для дорослого, 752,50 злотих для неповнолітнього) безкоштовні курси польської мови для дорослих, співфінансування витрат на курси підвищення кваліфікації, курси професійної підготовки, співфінансування допомоги спеціалістів: психологів, присяжних перекладачів, юристів, лікарів тощо.

Хто може скористатися програмою:

• Власники «Карти поляка» та їхні найближчі родичі, включаючи подружжя, нащадків по висхідній і низхідній лінії;

• Особи, які мали «Карту поляка», але термін її дії закінчився у зв’язку з отриманням посвідки на постійне проживання на території Республіки Польща чи польського громадянства, а також члени їхньої сім’ї: дружина чи чоловік, батьки, діти, онуки.

• Громадяни Польщі з постійним місцем проживання в Україні (реєстрація), а також члени їхньої сім’ї: дружина чи чоловік, батьки, діти, онуки.

• Особи, які мають право на видачу репатріаційної візи чи рішення про підтвердження польського походження, а також члени їхньої сім’ї: дружина чи чоловік, батьки, діти, онуки.

• Спільною умовою у всіх вищезазначених випадках для кожного бенефіціара окремо є факт його прибуття на територію Республіки Польща у зв’язку з проведенням військових дій в Україні з 24 лютого 2022 року.

Детальніше про участь у програмі підтримки можна дізнатися на сайті організаторів

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