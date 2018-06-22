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У Польщі сталася ДТП з автобусами: є постраждалі

У Польщі сталася ДТП з автобусами: є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. У польському місті Бендзин в результаті зіткнення двох пасажирських автобусів на одній з міських зупинок постраждали 17 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.

За інформацією поліції, обидва водії були тверезі. Один автобус саме мав від’їхати, коли в його задню частину врізався інший автобус. Вулицю, на якій сталася аварія, в результаті перекрили.

До лікарні відвезли 12 людей, в тому числі дитину, за якою прилетів гелікоптер. Стан поранених, за попередніми даними, задовільний. Ще п’яти особам, які відмовилися від шпиталізації, медики надали допомогу на місці.

Триває розслідування.

Як повідомляв УНН, у Підкарпатському воєводстві Польщі на дорозі Гродзіска в районі Лежайську автобус з’їхав у кювет, намагаючись уникнути зіткнення з косулею. 

Zdjęcia naszej reporterki z miejsca wypadku w Będzinie - w zderzeniu 2 autobusów poszkodowanych zostało kilkanaście osób pic.twitter.com/0yrvgLjzOM

— Fakty RMF FM (@RMF24pl) 22 червня 2018 р.

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