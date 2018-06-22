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В Польше произошло ДТП с автобусами: есть пострадавшие

В Польше произошло ДТП с автобусами: есть пострадавшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. В польском городе Бендзин в результате столкновения двух пассажирских автобусов на одной из городских остановок пострадали 17 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

По информации полиции, оба водителя были трезвые. Один автобус должен был отъехать, когда в его заднюю часть врезался другой автобус. Улицу, на которой произошла авария, в результате перекрыли.

В больницу увезли 12 человек, в том числе ребенка, за которым прилетел вертолет. Состояние раненых, по предварительным данным, удовлетворительное. Еще пяти лицам, отказались от госпитализации, медики оказали помощь на месте.

Продолжается расследование.

Как сообщал УНН, в Подкарпатском воеводстве Польши на дороге Гродзиско в районе Лежайска автобус съехал в кювет, пытаясь избежать столкновения с косулей.

Zdjęcia naszej reporterki z miejsca wypadku w Będzinie - w zderzeniu 2 autobusów poszkodowanych zostało kilkanaście osób pic.twitter.com/0yrvgLjzOM

- Fakty RMF FM (@ RMF24pl) 22 июня 2018

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