В Польше произошло ДТП с автобусами: есть пострадавшие

По информации полиции, оба водителя были трезвые. Один автобус должен был отъехать, когда в его заднюю часть врезался другой автобус. Улицу, на которой произошла авария, в результате перекрыли.



В больницу увезли 12 человек, в том числе ребенка, за которым прилетел вертолет. Состояние раненых, по предварительным данным, удовлетворительное. Еще пяти лицам, отказались от госпитализации, медики оказали помощь на месте.

Продолжается расследование.

Как сообщал УНН, в Подкарпатском воеводстве Польши на дороге Гродзиско в районе Лежайска автобус съехал в кювет, пытаясь избежать столкновения с косулей.

Zdjęcia naszej reporterki z miejsca wypadku w Będzinie - w zderzeniu 2 autobusów poszkodowanych zostało kilkanaście osób pic.twitter.com/0yrvgLjzOM