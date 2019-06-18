У Польщі п'яний чоловік катався по місту на радянському танку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Поліцейські заарештували 49-річного чоловіка, в який нетверезому стані їздив на радянському танку в місті Паєнчно в Лодзінському воєводстві, передає УНН з посиланням на Wiadomosci.
Так, о 21:40 надійшла інформація про переміщення танка по місту. Вони поїхали у вказане місце і зупинили чоловіка, який катався на 36-тонному радянському Т-55 по вулиці Міцкевича. Пізніше він припаркував тагк на головній вулиці міста.
Виявилося, чоловік був п'яний, його затримали.
Сам же танк в 5 ранку забрав евакуатор. Танк відбуксирували на поліцейську стоянку.
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