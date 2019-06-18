В Польше пьяный мужчина катался по городу на советском танке

Так, в 21:40 поступила информация о перемещении танка по городу. Они поехали в указанное место и остановили мужчину, который катался на 36-тонном советском Т-55 по улице Мицкевича. Позже он припарковал танк на главной улице города.

Оказалось, мужчина был пьян. 49-летнего мужчину задержали.

Сам же танк в 5 утра забрал эвакуатор. Танк отбуксировали на полицейскую стоянку.

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