В Польше пьяный мужчина катался по городу на советском танке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Полицейские арестовали 49-летнего мужчину, в который нетрезвом состоянии ездил на советском танке в городе Паенчно в Лодзинском воеводстве, передаёт УНН со ссылкой на Wiadomosci.
Так, в 21:40 поступила информация о перемещении танка по городу. Они поехали в указанное место и остановили мужчину, который катался на 36-тонном советском Т-55 по улице Мицкевича. Позже он припарковал танк на главной улице города.
Оказалось, мужчина был пьян. 49-летнего мужчину задержали.
Сам же танк в 5 утра забрал эвакуатор. Танк отбуксировали на полицейскую стоянку.
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