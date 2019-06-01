Бык парализовал 4 шоссе в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Полиция Израиля перекрыла движение по 4 шоссе у въезда в Ашдод из-за беспризорного быка, который, по словам полиции, "представляет реальную угрозу для участников дорожного движения". Об этом сообщает УНН со ссылкой на israelinfo.
Шоссе перекрыто в обоих направлениях между развязками Ган Явне и Ад Халом. Полиция просит водителей запастись терпением на время операции по устранению угрозы.
По сообщению пресс-службы полиции, бык ведет себя беспокойно и бегает по шоссе, поэтому было принято решение перекрыть дорогу.
Как сообщал УНН, в Канаде лось спровоцировал пробку в несколько километров.