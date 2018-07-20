В Канаде лось спровоцировал пробку в несколько километров
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В канадском Торонто утренние пассажиры имели действительно канадское оправдания относительно опоздания на работу, поскольку движение по шоссе №417 остановилось из-за лося, который перегородил дорогу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Globalnews.
Полиция, прибывшая на место, предположила, что животное просто заблудилось, и заблокировала место происшествия, чтобы не допустить травмирования лося.
Вследствие этого возникла пробка в несколько километров.
Министерство природных ресурсов позже сообщило, что лося пришлось усыпить, из-за сильной травмы ноги.
Напомним, сотрудники Государственной экологической инспекции в поселке Иршанск в Хорошевский районе Житомирской области провели операцию по спасению двух лосей, которые попали в естественную ловушку в месторождениях каолиновой глины.