У Канаді лось спровокував затор у кілька кілометрів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У канадському Торонто ранкові пасажири мали справді канадське виправдання щодо запізнення на роботу, оскільки рух по шосе №417 зупинився через лося, який перегородив дорогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Globalnews.
Поліція, яка прибула на місце, припустила, що тварина просто заблукала, та заблокувала місце події, щоб не допустити травмування лося.
У наслідок цього виник затор у декілька кілометрів.
Міністерство природних ресурсів пізніше повідомило, що лося прийшлося усипити, через сильну травму ноги.
Нагадаємо, співробітники Державної екологічної інспекції у селищі Іршанськ у Хорошівському районі Житомирської області провели операцію з порятунку двох лосів, які потрапили у природну пастку у родовищах каолінової глини.