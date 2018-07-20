У Канаді лось спровокував затор у кілька кілометрів

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КИЇВ. 20 липня. УНН. У канадському Торонто ранкові пасажири мали справді канадське виправдання щодо запізнення на роботу, оскільки рух по шосе №417 зупинився через лося, який перегородив дорогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Globalnews.

Поліція, яка прибула на місце, припустила, що тварина просто заблукала, та заблокувала місце події, щоб не допустити травмування лося.

У наслідок цього виник затор у декілька кілометрів.

Міністерство природних ресурсів пізніше повідомило, що лося прийшлося усипити, через сильну травму ноги.

Нагадаємо, співробітники Державної екологічної інспекції у селищі Іршанськ у Хорошівському районі Житомирської області провели операцію з порятунку двох лосів, які потрапили у природну пастку у родовищах каолінової глини.

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