Бик паралізував 4 шосе в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Поліція Ізраїлю перекрила рух по 4 шосе біля в'їзду в Ашдод через безпритульного бика, який, за словами поліції, "представляє реальну загрозу для учасників дорожнього руху". Про це повідомляє УНН з посиланням на israelinfo.
Шосе перекрито в обох напрямках між розв'язками Ган Явне і Пекло Халом. Поліція просить водіїв запастися терпінням на час операції по усуненню загрози.
За повідомленням прес-служби поліції, бик поводиться неспокійно і бігає по шосе, тому було прийнято рішення перекрити дорогу.
Як повідомляв УНН, в Канаді лось спровокував пробку в кілька кілометрів .