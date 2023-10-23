У Польщі після матчу Єврокубка напали на американську темношкіру баскетболістку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У польському місті Гданську була побита темношкіра американська баскетболістка вищої ліги Мікайла Коулінг. На неї напав охоронець в одному з нічних клубів Гданська. Про це пише РАР, передає УНН.
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Зазначається, що охоронець біля жіночого туалету кілька разів вдарив американку по обличчю, потім коли вона впала, почав бити ногами по голові. Як наслідок у спортсменки зламана орбітальна кістка.
Зловмисника затримали, йому інкримінують тілесні ушкодження потерпілої. Повідомляється, що 48-річний чоловік раніше уже притягався до відповідальності за подібні злочини. За вчинення злочину тілесних ушкоджень в умовах рецидиву чоловіку загрожує до 7,5 років позбавлення волі.
27-річна темношкіра американка була побита після матчу Кубка Європи в середу в Гдині, в якому клуб VBW Arka протистояв швейцарському BCF Elfic Fribourg. Після ефектної перемоги з рахунком 77:47 декілька гравців вирушили до Гданська на вечірку в один із клубів.
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