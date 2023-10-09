У Чернівцях на очах у поліцейських побили чоловіка: в ТЦК проводять перевірку

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“Подія відбулась 31.07.2022. По даному факту відкрито кримінальне провадження, однак повідомлень про нього до Чернівецького обласного ТЦК та СП не надходило. У зв’язку з опублікуванням відео та наявністю кримінального провадження зараз проводиться службова перевірка з метою встановлення обставин події”, - йдеться у повідомленні у Facebook.

Також зазначається, що проводяться заходи щодо недопущення правопорушень та злочинних дій серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП.

Доповнення

Сьогодні в соцмережах оприлюднили відео датоване 30 липня минулого року. На ньому видно, що близько 03:30 двоє поліцейських завели у приміщення чоловіка у наручниках. Потім з'явився ще один чоловік у цивільному і головою вдарив затриманого.

Згодом на відео з'являються люди у військовій формі. Один з них починає бити затриманого. За цим всім спостерігають поліцейські.

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