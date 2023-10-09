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У Чернівцях на очах у поліцейських побили чоловіка: в ТЦК проводять перевірку

У Чернівцях на очах у поліцейських побили чоловіка: в ТЦК проводять перевірку

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У мережі з’явилося відео побиття чоловіка у Чернівцях, яке сталось понад рік тому. Правоохоронці долучили його до провадження і проводять службову перевірку. Про це повідомила пресслужба Чернівецького обласного ТЦК та СП, пише УНН.

Цитата

“Подія відбулась 31.07.2022. По даному факту відкрито кримінальне провадження, однак повідомлень про нього до Чернівецького обласного ТЦК та СП не надходило. У зв’язку з опублікуванням відео та наявністю кримінального провадження зараз проводиться службова перевірка з метою встановлення обставин події”, - йдеться у повідомленні у Facebook.

Також зазначається, що проводяться заходи щодо недопущення правопорушень та злочинних дій серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП.

Доповнення

Сьогодні в соцмережах оприлюднили відео датоване 30 липня минулого року. На ньому видно, що близько 03:30 двоє поліцейських завели у приміщення чоловіка у наручниках. Потім з'явився ще один чоловік у цивільному і головою вдарив затриманого.

Згодом на відео з'являються люди у військовій формі. Один з них починає бити затриманого. За цим всім спостерігають поліцейські.

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