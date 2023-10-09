В Черновцах на глазах у полицейских избили мужчину: в ТЦК проводят проверку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В сети появилось видео избиения мужчины в Черновцах, которое произошло более года назад. Правоохранители приобщили его к производству и проводят служебную проверку. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого областного ТЦК и СП, пишет УНН.
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“Событие состоялось 31.07.2022. По данному факту открыто уголовное производство, однако сообщений о нем в Черновицкий областной ТЦК и СП не поступало. В связи с опубликованием видео и наличием уголовного производства сейчас проводится служебная проверка с целью установления обстоятельств происшествия”, - говорится в сообщении в Facebook.
Также отмечается, что проводятся мероприятия по недопущению правонарушений и преступных действий среди военнослужащих и работников ТЦК и СП.
Дополнение
Сегодня в соцсетях обнародовали видео датированное 30 июля прошлого года. На нем видно, что около 03: 30 двое полицейских завели в помещение мужчину в наручниках. Затем появился еще один мужчина в штатском и головой ударил задержанного.
Впоследствии на видео появляются люди в военной форме. Один из них начинает избивать задержанного. За этим всем наблюдают полицейские.
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