В Польше после матча Еврокубка напали на американскую темнокожую баскетболистку

Детали

Отмечается, что охранник возле женского туалета несколько раз ударил американку по лицу, потом когда она упала, начал бить ногами по голове. В результате у спортсменки сломана орбитальная кость.

Злоумышленника задержали, ему инкриминируют телесные повреждения потерпевшей. Сообщается, что 48-летний мужчина ранее уже привлекался к ответственности за подобные преступления. За совершение преступления телесных повреждений в условиях рецидива мужчине грозит до 7,5 лет лишения свободы.

27-летняя темнокожая американка была избита после матча Кубка Европы в среду в Гдыне, в котором клуб VBW Arka противостоял швейцарскому BCF Elfic Fribourg. После эффектной победы со счетом 77:47 несколько игроков отправились в Гданьск на вечеринку в один из клубов.

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