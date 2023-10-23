В Польше после матча Еврокубка напали на американскую темнокожую баскетболистку

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 3944 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 11303 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 24266 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 103350 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 59137 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 80682 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 227634 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 76681 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 125185 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168114 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.1м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 102635 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 97704 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 149302 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 70605 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 23265 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 103391 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 150272 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 227669 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 276976 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 328076 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 10571 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 23971 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 71282 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 58538 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 56836 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

В Польше после матча Еврокубка напали на американскую темнокожую баскетболистку

Киев • УНН

 • 295248 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В польском городе Гданьске была избита темнокожая американская баскетболистка высшей лиги Микайла Коулинг. На нее напал охранник в одном из ночных клубов Гданьска. Об этом пишет РАР, передает УНН.

В Польше после матча Еврокубка напали на американскую темнокожую баскетболистку

Детали

Отмечается, что охранник возле женского туалета несколько раз ударил американку по лицу, потом когда она упала, начал бить ногами по голове. В результате у спортсменки сломана орбитальная кость.

Злоумышленника задержали, ему инкриминируют телесные повреждения потерпевшей. Сообщается, что 48-летний мужчина ранее уже привлекался к ответственности за подобные преступления. За совершение преступления телесных повреждений в условиях рецидива мужчине грозит до 7,5 лет лишения свободы.

27-летняя темнокожая американка была избита после матча Кубка Европы в среду в Гдыне, в котором клуб VBW Arka противостоял швейцарскому BCF Elfic Fribourg. После эффектной победы со счетом 77:47 несколько игроков отправились в Гданьск на вечеринку в один из клубов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черновцах на глазах у полицейских избили мужчину: в ТЦК проводят проверку

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спортНовости Мира
Brent
$64.72
Bitcoin
$79,919.00
S&P 500
$5,245.13
Tesla
$245.90
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,025.35
Ethereum
$1,571.04