У Польщі арештували українців за "бізнес" на крадених велосипедах

Співробітники поліції висунули 61 звинувачення у крадіжках зі зломом двом громадянам України. Чоловіки у віці 44 та 46 років викрадали велосипеди, розбирали їх на частини та вивозили з Польщі.

Поліцейські з Ряшева від лютого шукали винуватців постійних крадіжок велосипедів. Двох українців затримали у квітні, коли ті переходили кордон. Тоді їм висунули п’ять перших звинувачень, а суд взяв їх під тимчасовий арешт. Під час розслідування виявилося, що чоловіки викрадали велосипеди не тільки у Ряшеві, але також на терені Підкарпатського і Малопольського воєводств, зокрема у Тарнові, Сяноку, Кросно, Мєльці, Сендзішові-Малопольському та Ниську.



Підтвердилася також попередня інформація правоохоронців, що велосипеди розбирали на частини та вивозили в Україну, де їх продавали.

Остаточно поліція зібрала доказовий матеріал, що дозволив висунути затриманим ще 56 звинувачень у крадіжках та крадіжках зі зломом. Затриманим українцям загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.



Як повідомляв УНН, громадянин України, який працював на будівництві супермаркету в Шамотулах у Великопольському воєводстві Польщі упав з даху і загинув на місці.