В Польше арестовали украинцев за "бизнес" на краденых велосипедах

Сотрудники полиции выдвинули 61 обвинение в кражах со взломом двум гражданам Украины. Мужчины в возрасте 44 и 46 лет похищали велосипеды, разбирали их на части и вывозили из Польши.

Полицейские из Ряшева с февраля искали виновников постоянных краж велосипедов. Двух украинцев задержали в апреле, когда те переходили границу. Тогда им предъявили пять первых обвинений, а суд взял их под временный арест. Во время расследования выяснилось, что мужчины похищали велосипеды не только в Ряшеве, но также на территории Подкарпатского и Малопольского воеводств, в том числе в Тарнове, Сяноку, Кросно, Мельци, Сендзишови-Малопольском и Нисского.



Подтвердилась также предварительная информация правоохранителей, что велосипеды разбирали на части и вывозили в Украине, где их продавали.

Окончательно полиция собрала доказательный материал, который позволил выдвинуть задержанным еще 56 обвинений в воровстве и кражах со взломом. Задержанным украинцам грозит наказание до восьми лет лишения свободы.



Как сообщал УНН, гражданин Украины, который работал на строительстве супермаркета в Шамотулах в Великопольском воеводстве Польши упал с крыши и погиб на месте.