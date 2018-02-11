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У поліції сказали, підробки яких купюр найпоширеніші в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Купюри, підробки яких найчастіше виявляють в Україні це: 200 та 500 гривень, 100 доларів та 100 євро. Про це у коментарі УНН повідомив заступник начальника управління — начальник відділу протидії злочинам у фінансовій,банківський сферах та зовнішньоекономічній діяльності Департаменту захисту економіки Національної поліції України Руслан Стрембіцький.

“Найчастіше в Україні виявляють підробки таких купюр: є 200, 500 гривень, 100 доларів та 100 євро”, — зазначив він.

Виявляються підробки найчастіше при великих перерахунках коштів, при обміні валют, при вилученні грошей з банкоматів та купівлі коштів у так званих “мінял” чи незаконних обмінниках.

“Більша частина вилучається при інкасації в банкоматах та терміналах”, — наголосив Стрембіцький.

При цьому, за словами правоохоронця, найчастіше підробки виявляються в таких регіонах як Одеська область, приморський регіон загалом та на західній Україні (Львів, Закарпаття, Волинь).

Стрембіцький звернув увагу на те, що близько 80% всіх підроблених купюр, приходять до України з Європи та країн Близького сходу.

“На таких купюрах зазвичай відсутні частина водяних знаків, залежно від якості. При цьому на дотик і зовнішній вигляд фальшиву купюру відрізнити важко. Трапляються випадки, коли високоякісні підробки можуть пропускати апарати по перевірці коштів”, — пояснив він.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва невідомий викрав гроші киянина, який намагався обміняти валюту у “липовому” обміннику.

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