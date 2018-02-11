У поліції сказали, підробки яких купюр найпоширеніші в Україні

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Купюри, підробки яких найчастіше виявляють в Україні це: 200 та 500 гривень, 100 доларів та 100 євро. Про це у коментарі УНН повідомив заступник начальника управління — начальник відділу протидії злочинам у фінансовій,банківський сферах та зовнішньоекономічній діяльності Департаменту захисту економіки Національної поліції України Руслан Стрембіцький.