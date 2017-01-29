У поліції розповіли подробиці стрілянини в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 січня. УНН. Внаслідок стрілянини, що сталася сьогодні вранці в Одесі, постраждала жінка. Вона намагалсь стримати стрілка. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.
Двоє чоловіків посперечалися на Староконному базарі, після чого один із них від'їхав на 20 хвилин, і вже повернувся із обрізом мисливської рушниці. Жінка, котра працювала поруч, намагалася зупинити стрілка. У результаті пострілу куля поцілила їй в ногу.
Наразі за фактом стрілянини тривають слідчо-оперативні заходи.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини в Одесі постраждала перехожа жінка.