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В полиции рассказали подробности стрельбы в Одессе

Киев • УНН

 • 9568 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 29 января. УНН. В результате стрельбы, произошедшей сегодня утром в Одессе, пострадала женщина. Она пыталась остановить стрелка. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Двое мужчин поспорили на Староконном рынке, после чего один из них уехал на 20 минут, и уже вернулся с обрезом охотничьего ружья. Женщина, которая работала рядом, пыталась остановить стрелка. В результате выстрела пуля попала ей в ногу.

По факту стрельбы продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, как сообщал УНН, в результате стрельбы в Одессе пострадала  женщина .

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