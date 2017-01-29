В полиции рассказали подробности стрельбы в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 29 января. УНН. В результате стрельбы, произошедшей сегодня утром в Одессе, пострадала женщина. Она пыталась остановить стрелка. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Двое мужчин поспорили на Староконном рынке, после чего один из них уехал на 20 минут, и уже вернулся с обрезом охотничьего ружья. Женщина, которая работала рядом, пыталась остановить стрелка. В результате выстрела пуля попала ей в ногу.
По факту стрельбы продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
Напомним, как сообщал УНН, в результате стрельбы в Одессе пострадала женщина .